Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МИД РФ обратил внимание на молчание правозащитников при аресте Дурова

МИД РФ обратил внимание на молчание правозащитников при аресте Дурова

Шесть лет назад правозащитники единогласно призывали не трогать Telegram, но в настоящее время на фоне задержания главы этого популярного во всем мире мессенджера Павла Дурова они хранят молчание.

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