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Группа наемников из Тайваня обнаружена и уничтожена в ВСУ

Пока киевские власти пытаются убедить западных партнёров в том, что на Донбассе им приходится противостоять солдатам из КНДР, появились подтвержденные данные, что на стороне ВСУ воюют и гибнут наемники из Тайваня.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Чем больше тайваньцев погибнет,тем лучше Китаю !
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1 д.
Лариса Козлова
Перефразируя классика - их пример другим наука. Сидели бы дома, были бы живы. А так, за что боролись...
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23 час.

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