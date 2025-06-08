УЕФА объявил лучшего игрока финала Лиги наций Португалия — Испания В Мюнхене завершился финальный матч Лиги наций, в котором Португалия победила Испанию по пенальти со счетом 5:3 (основное и дополнительное время — 2:2).
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