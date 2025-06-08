SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

145 подписчиков

Мендеш признан лучшим игроком финала Лиги наций Португалия — Испания

Мендеш признан лучшим игроком финала Лиги наций Португалия — Испания

УЕФА объявил лучшего игрока финала Лиги наций Португалия — Испания В Мюнхене завершился финальный матч Лиги наций, в котором Португалия победила Испанию по пенальти со счетом 5:3 (основное и дополнительное время — 2:2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх