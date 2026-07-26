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Спорт Уик-Энд

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Без «мира», но с надеждой на Олимпиаду. Сборная России выступила под своим флагом и вошла в четверку сильнейших команд турнира

Без «мира», но с надеждой на Олимпиаду. Сборная России выступила под своим флагом и вошла в четверку сильнейших команд турнира

ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира. Женщины Это было достойное и яркое выступление! Наша женская ватерпольная дружина после перерыва в четыре с лишним года вновь вышла на воду престижного международного турнира под флагом России и ничуть не стушевалась перед мировыми лидерами этого вида спорта.

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