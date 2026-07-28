17 светлых фото и историй о семьях, в которых смех звучит громче свиста чайника, а дни наполнены маленькими радостями

Маленькие радости в виде долгожданного подарка от мамы, шутки и искренний смех в семье, оплошности и милые привычки близких, о которых потом весело вспоминать, — все это признаки здоровых отношений с родными.
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