Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВВС США запросили $525 млн на разработку новых крылатых ракет

ВВС США запросили $525 млн на разработку новых крылатых ракет

Американские ВВС запросили у Конгресса США более 525 миллионов долларов на разработку новых дальнобойных крылатых ракет в 2027 финансовом году.

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