ВВС США запросили $525 млн на разработку новых крылатых ракет

Американские ВВС запросили у Конгресса США более 525 миллионов долларов на разработку новых дальнобойных крылатых ракет в 2027 финансовом году.
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