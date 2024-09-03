Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ теплее Прогнозируется от +17℃ до +27℃ ☁ Сплошная облачность • 00:00: ️ +19℃ 90 ☂️ 4% • 03:00: ️ +18℃ 92 ☂️ 4% • 06:00: ☁️ +17℃ 82 ☂️ 12% • 09:00: ⛅️ +21℃ 78 ☂️ 14% • 12:00: ☁️ +26℃ 79 ☂️ 9% • 15:00: ️ +26℃ 88 ☂️ 5% • 18:00: ️ +23℃ 80 ☂️ 5% • 21:00: ️ +21℃ 68 ☂️ 12% Весь день в Донецке будет облачным.