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Сорокин — о ЧМ-2026: «Лучшим игроком назову Холанда»

Сорокин — о ЧМ-2026: «Лучшим игроком назову Холанда»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о просмотре чемпионата мира-2026.Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о просмотре чемпионата мира-2026.

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