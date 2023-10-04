Ямальцы передали на фронт автомобиль, спецтехнику и медикаменты

Военнослужащий подразделения «Шторм 3» Михаил во время отпуска в Салехарде лично обратился за гуманитарной помощью в региональное отделение партии к руководителю Волонтерского центра «Единой России» Анастасии Казанцевой.
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