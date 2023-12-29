Неделя нулевого травматизма стартует в организациях коммунальной формы собственности.

В целях активизации работы по охране труда, профилактике производственного травматизма и поддержки концепции Vizion Zero с 11 по 15 декабря проводится Неделя нулевого травматизма в организациях коммунальной формы собственности Бобруйского района.
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