smi.today

4 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Дело это хорошее, теперь надо работать над РАСШИРЕНИЕМ и УГЛУБЛЕНИЕМ достигнутых результатов. Наращивать темпы воздей...Этой ночью ВС РФ ...
  • Астон Мартин
    Напьешься - будешь ...🗿На месте Украины ...
  • Tania Еременко
    Давно пора! Грефа - на мыло!!!!«С такими людьми ...

Компания GAC привезла в Россию новый внедорожник, но его уже знают

Компания GAC привезла в Россию новый внедорожник, но его уже знают

Компания GAC после официальной презентации GAC GS8 2024 в Москве дала старт продажам новинки. Несмотря на модернизацию, второе поколение кроссовера оказалось даже доступнее по цене по сравнению с предшественником: 3,49 против 3,59 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх