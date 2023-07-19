Компания GAC привезла в Россию новый внедорожник, но его уже знают

Компания GAC после официальной презентации GAC GS8 2024 в Москве дала старт продажам новинки. Несмотря на модернизацию, второе поколение кроссовера оказалось даже доступнее по цене по сравнению с предшественником: 3,49 против 3,59 млн рублей.
Компания GAC после официальной презентации GAC GS8 2024 в Москве дала старт продажам новинки. Несмотря на модернизацию, второе поколение кроссовера оказалось даже доступнее по цене по сравнению с предшественником: 3,49 против 3,59 млн рублей.
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