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Спички - не игрушка

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Скандал с уничтожением продуктов: Были ли груши из Казахстана подставой?

Скандал с уничтожением продуктов: Были ли груши из Казахстана подставой?

С недавних пор некоторые эксперты, особо ретивые и завистливые, стали, что называется, и в хвост и в гриву критиковать руководство страны.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Груш в Казахстане почти нет, повырубали, талгарскую красавицу, уникальный сорт, где косточки собраны в небольшом отсеке у плодоножки, а остальное тело плода чистая мякоть, можно попробовать только в Талгаре, транспортировке не поддаётся, хотя у нас в городе появились, в два раза меньше размером чем должны быть, есть не возможно, собирают совсем не спелые. Апорт пропал, такого сорта яблок больше нет, он мог расти только в одной очень узкой экосистеме, её разрушили. Алма-Ата стал Акша-Ата((
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