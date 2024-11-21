Скандал с уничтожением продуктов: Были ли груши из Казахстана подставой?

Аркадий Шацкий

Груш в Казахстане почти нет, повырубали, талгарскую красавицу, уникальный сорт, где косточки собраны в небольшом отсеке у плодоножки, а остальное тело плода чистая мякоть, можно попробовать только в Талгаре, транспортировке не поддаётся, хотя у нас в городе появились, в два раза меньше размером чем должны быть, есть не возможно, собирают совсем не спелые. Апорт пропал, такого сорта яблок больше нет, он мог расти только в одной очень узкой экосистеме, её разрушили. Алма-Ата стал Акша-Ата((