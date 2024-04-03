Работники РЖД в Кузбассе пошли на уголовное преступление, чтобы сдать тест

В Кемеровской области осудили двоих железнодорожников, которые вмешались в информационные сети РЖД.Установлено, что с ноября 2020 года по май 2021-го двое работников железной дороги, чтобы успешно пройти тест на знания технико-распорядительных актов купили в Сети специальную программу, с помощью которой осуществили вмешательство в информационное сети РЖД.