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Работники РЖД в Кузбассе пошли на уголовное преступление, чтобы сдать тест

Работники РЖД в Кузбассе пошли на уголовное преступление, чтобы сдать тест

В Кемеровской области осудили двоих железнодорожников, которые вмешались в информационные сети РЖД.Установлено, что с ноября 2020 года по май 2021-го двое работников железной дороги, чтобы успешно пройти тест на знания технико-распорядительных актов купили в Сети специальную программу, с помощью которой осуществили вмешательство в информационное сети РЖД.

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