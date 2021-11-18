Мировые цены на нефть упали по итогам торгов среды

Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали существенную отрицательную динамику.Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 2,4 доллара и составили 78,36 доллара за баррель.