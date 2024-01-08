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Пленный военный ВСУ рассказал о поголовной мобилизации алкоголиков

На Украине в рамках поголовной массовой мобилизации повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам и многодетным прямо на улицах и в магазинах, рассказал пленный украинских военнослужащий с позывным Рыбак.

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