Пленный военный ВСУ рассказал о поголовной мобилизации алкоголиков

На Украине в рамках поголовной массовой мобилизации повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам и многодетным прямо на улицах и в магазинах, рассказал пленный украинских военнослужащий с позывным Рыбак.
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