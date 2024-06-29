Шеремет: Россия будет вынуждена ответить на провокацию дронов США в Черном море

Член комитета по безопасности Государственной дума Михаил Шеремет назвал агрессией и реальной угрозой для жизни и здоровья российских граждан присутствие американских разведывательных беспилотников в Черном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии