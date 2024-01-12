Зеленский шантажирует Запад украинскими пенсионерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка западного финансирования Киева ставит под удар уязвимые категории населения, в том числе более 11 миллионов украинских пенсионеров, которые могут просто вымереть.
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