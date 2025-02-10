В бундестаге не станут рассматривать запрос о военной помощи Украине на €3 млрд

Бюджетный комитет парламента ФРГ отказался проводить по запросу Свободной демократической партии (СвДП) чрезвычайное заседание, на котором должно было обсуждаться оказание дополнительной военной помощи Украине на €3 млрд Об этом депутат бундестага от фракции СвДП Отто Фрике заявил информационному агентству DPA.
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