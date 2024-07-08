Услуги проводников, о которых мало кто знает, а они молчат: секреты бывалых пассажиров о комфортных условиях в плацкарте и купе Ольга БезродняяПоездка в поезде может быть намного комфортнее, если знать об услугах, которые можно получить у проводников купейных или плацкартных вагонов.