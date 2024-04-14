Тайна зодчих природы: как термиты строят свои гигантские термитники

Невероятные строительные способности термитов всегда вызывали восхищение исследователей. Эти мелкие насекомые способны возводить многометровые термитники невероятной сложности – с лабиринтами галерей для эффективного перемещения, системами естественной вентиляции, которым могут позавидовать лучшие инженеры человечества.
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