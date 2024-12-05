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Иноагент - Окуджава или о необходимости искать дополнительную информацию

Иноагент - Окуджава или о необходимости искать дополнительную информацию

В отдельных телеграмм-каналах пошли распространять инфу о том, что в Петербурге в книжном магазине сборник стихов Булата Окуджавы продают с плашкой иноагента.

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Комментарии
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Дмитрий Интяшин
Эта тварь просто не дожила до наших дней. Что за ласковое слово - &quot;иноагент&quot;? ВРАГ!!! Не помните его хоровые визги с Ахеджаковой - &quot;Убейте эту красную гадину!&quot; в 1993 году?
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