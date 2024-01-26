Янчук заявил о закате эпохи Джоковича в большом теннисе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение первой ракетки мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче с итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
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