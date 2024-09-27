NIST предлагает не менять пароли. Они считают, это небезопасно

NIST предлагает пересмотреть устаревшие правила безопасности паролей\u000D\u000AНациональный институт стандартов и технологий США (NIST) предлагает изменить ряд правил, касающихся паролей, которые долгое время считались обязательными для обеспечения кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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