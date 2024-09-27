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  • Maxim
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    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...

NIST предлагает не менять пароли. Они считают, это небезопасно

NIST предлагает не менять пароли. Они считают, это небезопасно

NIST предлагает пересмотреть устаревшие правила безопасности паролей\u000D\u000AНациональный институт стандартов и технологий США (NIST) предлагает изменить ряд правил, касающихся паролей, которые долгое время считались обязательными для обеспечения кибербезопасности.

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