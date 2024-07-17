Вирусолог Волчков: препарат, дающий 100% защиту от ВИЧ, не победит СПИД

Компания Gilead Sciences представила препарат "Ленакапавир", который на 100% защищает от ВИЧ. Однако он не станет победой на СПИДом, так как представляет собой моноклональное антитело, а это значит, что спустя время после начала его применения вирус приобретет устойчивость к препарату.