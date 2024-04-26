Площадь Революции в Челябинске снова закроют для пешеходов

Из-за репетиции Парада Победы вход на главную площадь Челябинска ограничат. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 26 апреля, с 16:00 до 19:00 пройдет тренировка Торжественного построения войск Челябинского гарнизона.