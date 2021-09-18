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Почему из Кремля видна Америка, а из Белого дома – Россия во мгле

Почему из Кремля видна Америка, а из Белого дома – Россия во мгле

Перелет по маршруту Москва — Вашингтон и Вашингтон — Москва длится 10 часов. Почему русские знают Америку лучше, чем американцы Россию? Ослепление и прозрение русских Пик развития Америки как государства для людей приходится на 60-е годы ХХ века.

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