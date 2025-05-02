Четыре региона России подверглись атакам ВСУ: последствия ударов

МОСКВА, 3 мая, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов.Брянская область, Крым Дежурные силы противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь украинских дронов.
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