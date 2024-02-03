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«Выборы на носу, а у нас потоп!»: орловчанка показала ужасающее состояние сельского клуба

«Выборы на носу, а у нас потоп!»: орловчанка показала ужасающее состояние сельского клуба

В сельском клубе в деревне Дубки Ливенского района течёт крыша. В актовом зале стоит с десяток вёдер, куда с потолка льётся вода.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Выборы на носу, а у нас потоп&quot;, удивительное заявление! Оказывается результаты предстоящих выборов Президента России 🇷🇺 на прямую зависят от состояния крыши в местносельском клубе в деревне Дубки! Получается Путин должен ответить не только за зассаные лифты и перегоревшие лампочки в подъездах домов нашей необъятной страны, он должен ещё и все крыши починить во всех сельских Домах культуры! То есть, местных властей и выбранных на местах руководителей нет, за всё у нас Глава государства отвечает!? Нонсенс от нытиков и всепропальщиков.
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