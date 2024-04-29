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Пробки на 60 км растянулись на трассе Тюмень - Омск после паводка

Пробка общей длиной 60 километров растянулась на федеральной трассе Р-402 Тюмень - Омск в Абатском районе из-за работ после паводка, сообщил глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

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