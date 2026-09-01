Киеву дадут ракеты, которые могут никуда не полететь

Евросоюз ведет активные поиски ракет для систем противовоздушной обороны, срок хранения которых подходит к концу, с целью передать их Украине.
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