С праздником весны и труда Ивановская область - регион добросовестных и трудолюбивых людей! В 2020 году за подвиг жителей в Великой Отечественной войне городу Иваново указом Президента России Владимира Путина присвоено звание «Город трудовой доблести».
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