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Иркутск Сегодня

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В Братске за выходные ликвидировали трех медведей

За прошедшие выходные в рамках работ по регулированию численности ликвидировали три особи бурого медведя, — сообщил мэр города Братска Александр Дубровин на своей странице в ВК (18+).

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