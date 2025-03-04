Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Что за чертовщина. В какую полицию, какие мигранты? Да, чтобы получить гражданство, мигрант должен отработать в Росси...Мигранты нашли но...
  • Светлана Ефименко
    В ПЛЕН СДАЮТСЯ РУССКИМ! а наши их лечат, кормят, одевают! к стенке их всех там ни кого нет нормальных! а издеваться ...Мы жили в ожидани...
  • лина любимцева
    Зачем заходят в Сумскую область?.... САНИТАРНАЯ ЗОНА в  200 километров от российской границы!!!Зачем российские ...

Мы жили в ожидании смерти. Пытки были каждый день. Наступали на простреленную стопу, специально выворачивали колено, пальцы перебивали прикладом, зажимали их так, что кости внутри хрустели. ©

Мы жили в ожидании смерти. Пытки были каждый день. Наступали на простреленную стопу, специально выворачивали колено, пальцы перебивали прикладом, зажимали их так, что кости внутри хрустели. ©

  Свидетельства вернувшихся из плена о зверствах украинских неонацистов. Наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов (председатель - М.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Хохлобыдлу всегда доставляло радость только зверства
Ответить
10 час.
Н
Николай
Смертную казнь восстановить и провести процессы с последующей ПУБЛИЧНОЙ казнью, как после ВОв в 1946 году!!!
Ответить
7 час.
Светлана Ефименко
В ПЛЕН СДАЮТСЯ РУССКИМ! а наши их лечат, кормят, одевают! к стенке их всех там ни кого нет нормальных! а издеваться над нашими ребятами они смельчаки!инвалидами сколько вернулось, растроенной психикой! это как приходили ребята с авгана и с чечни практически больными! по ночам просыпаюся и кричат и от боли и от снов страшных проведеных в плену кто вернулся!
Ответить
3 час.
наверх