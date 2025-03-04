Мы жили в ожидании смерти. Пытки были каждый день. Наступали на простреленную стопу, специально выворачивали колено, пальцы перебивали прикладом, зажимали их так, что кости внутри хрустели. ©

Светлана Ефименко

В ПЛЕН СДАЮТСЯ РУССКИМ! а наши их лечат, кормят, одевают! к стенке их всех там ни кого нет нормальных! а издеваться над нашими ребятами они смельчаки!инвалидами сколько вернулось, растроенной психикой! это как приходили ребята с авгана и с чечни практически больными! по ночам просыпаюся и кричат и от боли и от снов страшных проведеных в плену кто вернулся!