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Эрдоган объяснил причину отказа от приглашения Макрона на Олимпиаду

Эрдоган объяснил причину отказа от приглашения Макрона на Олимпиаду

Причину отказа от приглашения президента Франции Эммануэля Макрона поехать на открытие Олимпиады в Париже объяснил турецкий лидер Реджеп Эрдоган предупреждением своей внучки, 30 июля сообщает издание Hurriyet.

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