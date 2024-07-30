Эрдоган объяснил причину отказа от приглашения Макрона на Олимпиаду

Причину отказа от приглашения президента Франции Эммануэля Макрона поехать на открытие Олимпиады в Париже объяснил турецкий лидер Реджеп Эрдоган предупреждением своей внучки, 30 июля сообщает издание Hurriyet.
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