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Царьград

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В Новокузнецке 18-летняя угонщица пьяной каталась на чужом Mitsubishi

В Новокузнецке 18-летняя угонщица пьяной каталась на чужом Mitsubishi

В Новокузнецке перед судом предстанет 18-летняя местная жительница, обвиняемая в угоне автомобиля и управлении им в состоянии опьянения.

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