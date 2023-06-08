Военное обозрение

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Посол России в США: В американских СМИ идёт целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Посол России в США: В американских СМИ идёт целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Последствия разрушения дамбы на Каховской ГЭС продолжают сказываться на населении близлежащих территорий, а споры вокруг того, кто же несёт ответственность за это, не утихают.

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