Росстат: в мае снизились цены на огурцы, помидоры и яйца

А вот морковь и капуста напротив подорожали По данным Росстата, за период с 3 по 6 мая снизились цены на огурцы (-4,8 процента), помидоры (-1,3 процента), бананы (-0,1 процента), куриные яйца (-0,8 процента), мясные консервы для детского питания (-0,6 процента), гречневую крупу (-0,2 процента) Также слегка подешевели варёная колбаса, мороженая рыба, творог, пшеничная мвка и печенье.