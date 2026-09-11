Педагоги Казани заняли призовые места в конкурсе учителей родного языка России

Во всероссийском конкурсе на звание лучшего педагога родного языка учитель татарского языка и литературы многопрофильного лицея № 11 Казани Резида Курамшина заняла второе место, а воспитатель казанского детсада № 358 Алсу Галиева – третье.
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