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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сивис после удаления в матче с «Динамо»: «Их было 12 вместе с судьей, нам тяжело играть против арбитра, бороться на равных. Они защищают большие команды с начала сезона»

Защитник «Оренбурга» Максим Сивис раскритиковал судейство после красной карточки в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Динамо» (0:1).

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