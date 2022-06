Появляются первый трейлер и детали Call of Duty: Modern Warfare 2, психологический триллер в духе американской живописи находит издателя, инсайдер предрекает выход ремейка The Last of Us на ПК 2 сентября, авторы Days Gone рассказывают о своей следующей игре, новый фильм по Silent Hill обещают выпустить в 2023 году, Diablo Immortal бьёт антирекорды и вынуждает создателей оправ .