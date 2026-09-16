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Царьград

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Чита примет 600 атлетов из России, Монголии и Китая на международных играх

Чита примет 600 атлетов из России, Монголии и Китая на международных играх

С 20 по 26 сентября Чита примет масштабные международные соревнования среди юношей и девушек 15–16 лет.

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