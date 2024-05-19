В Москве умер посол Гондураса

В Москве скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Как пишет газета «Известия», информацию об этом подтвердил глава МИД Гондураса Энрике Рейна в своём аккаунте X.