В Москве умер посол Гондураса

В Москве скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Как пишет газета «Известия», информацию об этом подтвердил глава МИД Гондураса Энрике Рейна в своём аккаунте X.
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