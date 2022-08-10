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Черчесов и Головин вылетели из ЛЧ, «Динамо» Киев идет дальше, Гогниев в «Урале», Гончаренко в «Торпедо», Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» и другие новости

Черчесов и Головин вылетели из ЛЧ, «Динамо» Киев идет дальше, Гогниев в «Урале», Гончаренко в «Торпедо», Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» и другие новости

1. «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Карабаху» в 3-м раунде квалификации. Для Станислава Черчесова его игроки, впрочем, все равно лучшие в мире.

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