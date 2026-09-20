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FiNE NEWS

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Радостная новость: девять наших ребят вырвались из «теневого плена» на Украине!

Есть новости, от которых на душе становится по-настоящему тепло и светло. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поделилась настоящей победой: девять наших ребят, которые могли месяцами томиться в так называемом «теневом плену» на Украине, наконец-то вернулись домой.

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