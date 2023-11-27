Каждая вторая компания Самары планирует повышение зарплат

В последнем исследовании, проведенном сервисом SuperJob, было выяснено, что компании в Самаре активно пересматривают заработную плату своих сотрудников, а также планируют продолжать эту практику в следующем году.
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