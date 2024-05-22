Медиакухня ХХI века - фейки, ИИ, постправда, СВО: Форум журналистики в Сочи

Дело не только в том, что традиционно для общения и обмена опытом с представителями прессы региона в курортный город приезжают руководители ведущих СМИ страны, известные журналисты, председатели профессиональных объединений.
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