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Апти Алаудинов: Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников

Апти Алаудинов: Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников

Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы подразделения не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.

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Комментарии
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AT
Alexandr Trynin
Большое спасибо, товарищ Генерал-лейтенант!
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3 час.
ЮГ
Юрий Гудков
Якши.
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2 час.
Александр Батт
Как раз их и надо брать в плен. Чтобы потом менять на наших в застенках Запада.
Ответить
1 час.
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