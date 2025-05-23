Апти Алаудинов: Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников

Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы подразделения не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии