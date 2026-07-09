Крестик, красная нить, булавка: почему “обереги” не защищают, мнение церкви

На фоне сезонного всплеска интереса к гаданиям, “защитным” ритуалам и бытовой магии после празднования Ивана Купалы священник напомнил, что популярные обереги не имеют отношения к христианской духовной защите.
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