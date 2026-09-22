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Жалобы поступали на ТЦ в Стерлитамаке перед смертельным пожаром

Жалобы поступали на ТЦ в Стерлитамаке перед смертельным пожаром

Прокуратура Стерлитамакского района Посетители торгового комплекса в Стерлитамаке, где произошел пожар, в течение нескольких лет оставляли жалобы на антисанитарные условия и слабую вентиляцию.

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