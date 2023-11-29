Коммунисты снесли памятник генералу русской армии в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября, ФедералПресс. Коммунистам не понравился новый памятник главнокомандующему Русской армией в Крыму, участнику Русско-японской и Первой мировой войн Петру Врангелю, его демонтировали.
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